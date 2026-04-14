Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario Aerospazio

Italpress ha annunciato il lancio di un nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy. La pubblicazione si concentra su notizie e aggiornamenti relativi a questo settore, considerato di crescente importanza per la crescita tecnologica e industriale nazionale. La scelta di ampliare l’offerta informativa riflette l’interesse crescente verso temi legati allo spazio e alle sue applicazioni. La pubblicazione sarà disponibile attraverso le piattaforme di Italpress e Economia dello Spazio Magazine.

ROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, industriale e scientifico del Paese. Il nuovo prodotto editoriale nasce in collaborazione con Economia dello Spazio Magazine, testata specializzata nell’analisi delle dinamiche legate all’economia dello spazio e alle ricadute industriali e tecnologiche del settore. L’obiettivo è offrire un’informazione puntuale e sempre aggiornata su un comparto che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e che coinvolge istituzioni, imprese, ricerca e innovazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Capitalist, è nato un nuovo magazine: la voce autorevole su economia, innovazione (e non solo) Sicurezza, Rossella Falcone: “Presenza dello Stato condizione essenziale per difendere territorio ed economia”Sicurezza, Rossella Falcone: “Presenza dello Stato condizione essenziale per difendere territorio ed economia”Intervento in Consiglio regionale della... Berlino Magazine. Music Unlimited · Space. Dalla scena creativa e tecnologica di Berlino allo spazio. Un piccolo satellite sviluppato nella capitale tedesca è stato lanciato insieme alla missione Artemis II della NASA, segnando un traguardo importante per l’inn - facebook.com facebook