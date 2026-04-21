Italpress ed Economia dello Spazio Magazine lanciano un notiziario su aerospazio e space economy

Da ilsole24ore.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italpress ha annunciato il lancio di un nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy. La pubblicazione si concentra sulle novità del settore, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche, alle attività industriali e alle scoperte scientifiche legate allo spazio. La testata si rivolge a un pubblico interessato alle evoluzioni di un settore in crescita e sempre più presente nelle dinamiche nazionali e internazionali.

Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, industriale e scientifico del Paese. Il nuovo prodotto editoriale nasce in collaborazione con Economia dello Spazio Magazine, testata specializzata nell’analisi delle dinamiche legate all’economia dello spazio e alle ricadute industriali e tecnologiche del settore. L’obiettivo è offrire un’informazione puntuale e sempre aggiornata su un comparto che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e che coinvolge istituzioni, imprese, ricerca e innovazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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