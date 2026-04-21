Italpress ed Economia dello Spazio Magazine lanciano un notiziario su aerospazio e space economy

Italpress ha annunciato il lancio di un nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy. La pubblicazione si concentra sulle novità del settore, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche, alle attività industriali e alle scoperte scientifiche legate allo spazio. La testata si rivolge a un pubblico interessato alle evoluzioni di un settore in crescita e sempre più presente nelle dinamiche nazionali e internazionali.

Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, industriale e scientifico del Paese. Il nuovo prodotto editoriale nasce in collaborazione con Economia dello Spazio Magazine, testata specializzata nell’analisi delle dinamiche legate all’economia dello spazio e alle ricadute industriali e tecnologiche del settore. L’obiettivo è offrire un’informazione puntuale e sempre aggiornata su un comparto che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa e che coinvolge istituzioni, imprese, ricerca e innovazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Italpress ed Economia dello Spazio Magazine lanciano un notiziario su aerospazio e space economy Notizie correlate Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario AerospazioROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito... Dal Lussana alla space economy con Revolv space che alimenta i satellitiLa startup Revolv Space sviluppa sistemi intelligenti che orientano i pannelli solari dei satelliti per massimizzare l’energia in orbita. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario Aerospazio Agenzia di stampa Italpress. Da Italpress ed Economia dello Spazio Magazine il nuovo notiziario AerospazioROMA (ITALPRESS) – Italpress amplia l’offerta informativa con il lancio del nuovo notiziario dedicato all’aerospazio e alla space economy, un ambito sempre più rilevante per lo sviluppo tecnologico, i ... toscanamedianews.it Cirio e Urso esaminano i dossier industriali del PiemonteROMA (ITALPRESS/ECONOMIA DELLO SPAZIO) – Il settore vitivinicolo come leva di crescita del Made in Italy sui mercati internazionali, il ruolo strategico della space economy per il Piemonte e i princip ... msn.com