? Cosa scoprirai Perché il ticket d'ingresso non sta risolvendo i problemi di Venezia?. Come può lo statuto speciale proteggere la città dai cambiamenti climatici?. Cosa propone Martella per gestire i flussi turistici senza barriere economiche?. Quali sono le conseguenze del decennio di gestione politica criticata?.? In Breve Martella critica l'inefficacia del ticket d'ingresso per la gestione dei flussi turistici.. Proposta centrosinistra prevede uno statuto speciale simile al modello della capitale Roma.. Strategia mira a contrastare la pressione antropica e l'emergenza climatica a Venezia.. Il programma punta su pianificazione urbana invece di barriere economiche per i visitatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, Martella attacca la destra: “Dieci anni di pantano

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