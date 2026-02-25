Lo scudo i rimpatri la grana Albania | destra nel pantano sulla sicurezza

La decisione di rafforzare i rimpatri ha scatenato tensioni tra le forze di maggioranza. La causa principale risiede nelle divergenze sulla gestione dell’immigrazione e sulla sicurezza. I rappresentanti di destra si sono opposti alle nuove misure, denunciando una mancanza di chiarezza nei protocolli. Intanto, il dibattito si accende con accenti sempre più duri, mentre alcune aree della città si preparano a nuove operazioni di controllo. La questione rimane al centro del confronto politico.

La bollinatura della Ragioneria al nuovo decreto Sicurezza arriva dopo 20 giorni di attesa. Ma sono anche i contenuti del dl a destare più di qualche apprensione. Mentre il disegno di legge sull'immigrazione resta di difficile applicazione (e per ora non viene calendarizzato in Parlamento) Il prof. Maiello: “Cinturrino? Arrestato anche con il decreto Sicurezza” La loro personalissima colonna sonora sanremese è stata per giorni Michele Bravi. Dal governo agognavano la bollinatura della Ragioneria generale al dl Sicurezza e si dicevano “Prima o poi” arriva. Ieri quella bollinatura è infine arrivata, dopo un attesa di 20 giorni, con una rimodulazione di fondi (al rialzo) sulla videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Scudo penale per gli agenti, fermo preventivo e sgombero dei centri sociali: ecco il testo della mozione della destra sulla sicurezzaLa destra presenta una mozione sulla sicurezza che prevede uno scudo penale per gli agenti di polizia mentre svolgono il loro lavoro.

La Lega punta sulla Sicurezza. Salvini: "Il decreto è urgente. Ci sarà lo scudo per gli agenti"Matteo Salvini torna a parlare di sicurezza e lo fa in modo diretto, scendendo in strada senza troppi giri di parole.