Venezia al voto i candidati bengalesi sono un caso La destra attacca il Pd ma la nuova moschea era una promessa dell’uscente Brugnaro

A meno di un mese dalle elezioni comunali, i cittadini veneziani si preparano a votare il 24 e 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco al posto di Luigi Brugnaro. La campagna elettorale si concentra anche sul tema dei candidati bengalesi presenti nelle liste del centrosinistra, mentre la destra critica il Partito Democratico. Nel frattempo, la questione della nuova moschea rimane al centro di alcune discussioni, ricordando che si tratta di una promessa dell’ex sindaco uscente.

A meno di un mese dal voto, quando i veneziani il 24 e il 25 maggio saranno chiamati a scegliere il successore di Luigi Brugnaro alla guida del città, la campagna elettorale a Venezia si accende attorno al caso dei candidati bengalesi nelle liste del centrosinistra. Per arrivare al progetto della nuova moschea di Mestre che spacca la politica cittadina. Se la Lega attacca il Pd “islamizzato” con lo slogan «No moschea, vota Lega», i dem rispondono che il progetto del luogo di culto in via Giustizia non nasce dal candidato del campo largo Andrea Martella. Ma piuttosto dalle aperture del sindaco uscente di centrodestra Brugnaro, che ha indicato più volte quell’area come possibile soluzione.🔗 Leggi su Open.online

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