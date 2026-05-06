A Venezia si apre una mostra che mette a confronto opere di Picasso, Morandi e Parmiggiani, creando un dialogo tra le loro espressioni artistiche. L'esposizione invita i visitatori a scoprire come la natura morta possa andare oltre la rappresentazione tradizionale e come i diversi stili si incontrino in un percorso condiviso. La rassegna presenta dipinti, oggetti e installazioni che riflettono le diverse interpretazioni dell'arte e del rapporto con la realtà.

? Cosa scoprirai Come può la natura morta uscire dai confini della tela?. Cosa accade quando Picasso e Morandi dialogano con l'arte contemporanea?. Perché gli oggetti inanimati diventano veicoli per indagare l'esistenza umana?. Come cambia la percezione dello spazio attraverso le opere di Parmiggiani?.? In Breve Inaugurazione della mostra Still Lifes il 5 maggio presso Fondazione Bevilacqua La Masa. Curatrice Cécile Debray e collaborazione con il Musée national Picasso di Parigi. Dialogo tra Picasso, Morandi e la ricerca tridimensionale di Claudio Parmiggiani. Intervista ad Andrea Pezzi sulle riflessioni esistenziali attraverso la natura morta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia: il dialogo tra Picasso, Morandi e Parmiggiani a Venezia

Picasso, Morandi, Parmiggiani in mostra a Venezia

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