Picasso Morandi e Parmiggiani in mostra alla Fondazione Bevilacqua La Masa

La Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia apre le sue porte per la mostra dedicata a Picasso, Morandi e Parmiggiani, in vista della Biennale d'Arte 2026. L'esposizione è realizzata con il supporto scientifico dei Musei Civici e presenta una selezione di opere di questi artisti. L'evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario culturale della città.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend In occasione della Biennale d'Arte 2026, la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia accoglie, in collaborazione e con il supporto scientifico dei Musei Civici, "Picasso, Morandi, Parmiggiani. Still Lifes", una mostra ideata e organizzata da Tornabuoni Art, con la partecipazione straordinaria del Musée national Picasso-Paris, e curata da Cécile Debray, presidente del museo. La mostra si terrà dal 7 maggio al 25 luglio 2026 nella Galleria di Piazza San Marco, sede principale dell’Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Giovani artiste e artisti Iuav in mostra alla Bevilacqua La MasaGiovedì 5 febbraio 2026, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nella sede della Giudecca, inaugura User not Found, una mostra con opere e progetti... I nuovi talenti dell’arte. Mozzato curatrice dei prestigiosi Atelier di Bevilacqua La MasaCamilla Mozzato, classe 1982, pratese d’adozione, è stata scelta dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia come nuova curatrice degli Atelier... Contenuti utili per approfondire Fondazione Bevilacqua Discussioni sull' argomento Picasso, Morandi, Parmiggiani. Still Lifes - Mostra - Venezia - Fondazione Bevilacqua La Masa; Dall’atelier all’assenza: Picasso, Morandi e Parmiggiani illuminano il panorama espositivo di Venezia; Le Pussy Riot preparano una massiccia protesta contro il Padiglione della Russia alla Biennale di Venezia; Isfahan, danneggiato dai missili il palazzo Chehel Sotoun: la guerra minaccia i siti UNESCO dell’Iran. Fondazione Bevilacqua La Masa: online il bando per la 108ma Collettiva Giovani ArtistiLa Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, da sempre impegnata nel sostegno alla giovane arte contemporanea, lancia il bando per la 108ma Collettiva Giovani Artisti, storico appuntamento dedicato ... exibart.com Dalla Pagina della Fondazione Zanandrea ️ Oggi vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine Gli Angeli Associazione Culturale ODV e Oratorio Bevilacqua APS per il loro prezioso contributo al sostegno delle attività della Fondazione Zanandrea. C - facebook.com facebook