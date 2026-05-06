Venezia ospita un evento dedicato all’industria aerospaziale, coinvolgendo circa 250 aziende della regione. Durante l’iniziativa si discutono strategie per raddoppiare il fatturato nel settore aerospaziale entro il 2030 e si presentano proposte di giovani professionisti per applicazioni spaziali nel settore vitivinicolo veneto. La manifestazione si svolge nel centro storico, attirando rappresentanti di aziende e istituzioni interessate alle prospettive future dell’industria.

? Cosa scoprirai Come farà il Veneto a raddoppiare il fatturato aerospaziale entro il 2030?. Quali soluzioni spaziali proporranno i giovani per la viticoltura veneta?. Come si trasformeranno i dati satellitari in profitti per l'agricoltura locale?. Chi garantirà che gli investimenti internazionali restino stabilmente sul territorio?.? In Breve Il comparto veneto genera 2,3 miliardi di euro con export al 63% del fatturato.. Federico Zoppas e Alberto Stefani coordinano l'integrazione tra ricerca e imprese locali.. Programma dal 11 al 13 maggio con focus su AI, Cyber e Lunar Economy.. VeneTo Stars Challenge coinvolge 100 giovani tra 18 e 25 anni da 9 Paesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia al centro dello spazio: 250 aziende per il futuro del settore

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