Spazio e innovazione | al via il forum che disegna il futuro del settore

Oggi si apre ufficialmente la settima edizione del New Space Economy Expoforum presso la Fiera di Roma. L’evento riunisce professionisti, aziende e istituzioni per discutere delle ultime novità nel settore spaziale. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata a presentazioni, incontri e approfondimenti relativi alle innovazioni tecnologiche e alle opportunità economiche legate allo spazio.

La settima edizione del New Space Economy Expoforum prende il via questa mattina presso la Fiera di Roma. L’evento, intitolato Shaping the Future of Space – the Future is not what it used to be, si concentrerà sul consolidamento dell’ecosistema spaziale nazionale e sulla sua integrazione con i programmi europei attraverso un programma che si svolgerà dal 10 al 12 dicembre. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, con il supporto della Regione Lazio e della Camera di Commercio di Roma. Il centrale del forum riguarda la formazione e l’innovazione tecnologica, con un occhio di riguardo rivolto alle nuove competenze e ai giovani professionisti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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