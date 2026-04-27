Veneto il paradosso del lavoro | le aziende cercano ma mancano le figure
In Veneto, molte aziende segnalano difficoltà nel trovare personale qualificato, nonostante ci siano numerose posizioni vacanti. Un rapporto recente evidenzia come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro leda le assunzioni, soprattutto nelle piccole imprese. La mancanza di competenze specifiche e di servizi sul territorio contribuisce a questa situazione, creando un paradosso tra le esigenze delle aziende e la disponibilità di lavoratori.
? Cosa sapere Il report Veneto Lavoro rileva mismatch tra domanda e offerta nelle province venete.. La carenza di competenze e servizi territoriali blocca le assunzioni nelle piccole imprese.. Il report di Veneto Lavoro rivela che a Rovigo e nelle altre province venete le opportunità occupazionali faticano a trovare i candidati giusti, nonostante il lavoro non manchi, a causa di un disallineamento tra le richieste delle imprese e le necessità dei lavoratori. Seduti qui in piazza, tra un caffè e una chiacchiera, ci si accorge subito che la realtà è cambiata. Non è più come una volta, quando bastava presentarsi alla fabbrica o in bottega per trovare posto.🔗 Leggi su Ameve.eu
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