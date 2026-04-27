In Veneto, molte aziende segnalano difficoltà nel trovare personale qualificato, nonostante ci siano numerose posizioni vacanti. Un rapporto recente evidenzia come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro leda le assunzioni, soprattutto nelle piccole imprese. La mancanza di competenze specifiche e di servizi sul territorio contribuisce a questa situazione, creando un paradosso tra le esigenze delle aziende e la disponibilità di lavoratori.

? Cosa sapere Il report Veneto Lavoro rileva mismatch tra domanda e offerta nelle province venete.. La carenza di competenze e servizi territoriali blocca le assunzioni nelle piccole imprese.. Il report di Veneto Lavoro rivela che a Rovigo e nelle altre province venete le opportunità occupazionali faticano a trovare i candidati giusti, nonostante il lavoro non manchi, a causa di un disallineamento tra le richieste delle imprese e le necessità dei lavoratori. Seduti qui in piazza, tra un caffè e una chiacchiera, ci si accorge subito che la realtà è cambiata. Non è più come una volta, quando bastava presentarsi alla fabbrica o in bottega per trovare posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto, il paradosso del lavoro: le aziende cercano, ma mancano le figure

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