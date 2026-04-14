In Puglia, tra aprile e giugno 2026, sono previsti oltre 124 mila nuovi contratti di lavoro, pari al 7,5% delle assunzioni complessive in Italia. La regione si trova di fronte a una richiesta significativa di lavoratori, ma si registra una carenza di profili professionali adeguati per coprire questa domanda. La situazione evidenzia un momento di crescita nel mercato locale, con una forte richiesta di manodopera.

Il mercato del lavoro in Puglia si prepara ad affrontare un trimestre cruciale, con la previsione di oltre 124 mila nuovi contratti tra aprile e giugno 2026, una quota che rappresenta il 7,5% delle assunzioni totali a livello nazionale. Tuttavia, l’entusiasmo per questo incremento rispetto all’anno precedente si scontra con un ostacolo strutturale: le aziende locali faticano a trovare le figure professionali necessarie, segnalando una carenza di personale pari a quasi il 40% rispetto alle richieste effettive. Già nel solo mese di aprile, infatti, sono attesi 34.440 nuovi inserimenti, ovvero il 6,9% dei contratti previsti in tutta Italia. Il paradosso pugliese tra domanda crescente e fragilità sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, boom di contratti: servono 124mila lavoratori ma mancano i profili

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