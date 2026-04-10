Le autorità hanno sequestrato a Roma 24.000 litri di gasolio di qualità inferiore rispetto a quanto dichiarato dai distributori. Due impianti sono stati sanzionati durante un'operazione della Guardia di Finanza, che ha identificato pratiche fraudolente e carenze nella trasparenza delle vendite di carburante. L'intervento mira a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle norme di legge nel settore.

È di 24.000 litri di gasolio sequestrati e due impianti sanzionati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nella Capitale, finalizzata a contrastare frodi nella distribuzione di carburanti e a garantire la trasparenza dei prezzi. L’intervento è stato eseguito in diversi distributori stradali di Roma, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella qualità dei prodotti e nella comunicazione dei prezzi, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e assicurare la leale concorrenza nel settore. Controlli straordinari nei distributori della Capitale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Roma ha recentemente portato a termine un piano straordinario di controlli nel comparto della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roma, distributori vendevano gasolio di scarsa qualità: sequestrati 24mila litri e i rischi per i consumatori

Gasolio pericoloso a Roma, rischiava di far esplodere le auto: sequestrati 24mila litri di carburanteSequestrati dalla guardia di finanza 24mila litri di gasolio altamente infiammabile in zona Ostia e Portuense a Roma.

Carburante alle stelle: sequestrati 26mila litri di gasolio di contrabbando diretti ai distributori di RomaMentre il prezzo del carburante continua a salire a causa delle tensioni internazionali sui mercati energetici, qualcuno aveva già fiutato l’affare.

Si parla di: Sequestrati a Roma 24mila litri di gasolio pericoloso.

Roma, distributori vendevano gasolio di scarsa qualità: sequestrati 24mila litri e i rischi per i consumatoriSequestrati 24.000 litri di gasolio e sanzionati due impianti a Roma: la Guardia di Finanza ha scoperto frodi e mancata trasparenza nei distributori. virgilio.it

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