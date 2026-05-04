Vela a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale

Si è conclusa a Livorno la Settimana Velica Internazionale, un evento che si è svolto con numeri da record. Le ultime regate sono state celebrate con una cerimonia di premiazione presso l’Accademia Navale, alla quale ha partecipato l’Ammiraglio comandante. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e partecipanti provenienti da diverse nazioni, confermando l’importanza dell’appuntamento nel calendario velico internazionale.

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - È stata un'edizione da mettere in cornice quella appena terminata della Settimana Velica Internazionale, che si è conclusa con la cerimonia di premiazione delle ultime regate all'interno dell'Accademia Navale, alla presenza dell'Ammiraglio comandante, Alberto Tarabotto. Oltre 750 velisti, suddivisi in dodici classi di regata, sparsi su 9 campi di gara, più due competizioni d'altura. Questi sono solo alcuni dei numeri di un'edizione che sarà ricordata per la sua alta qualità, ma che costituirà uno stimolo per fare ancora meglio il prossimo anno, come hanno auspicato soddisfatti sia l'ammiraglio Tarabotto che il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vela, a Livorno edizione da record della Settimana Velica Internazionale Notizie correlate Leggi anche: Settimana Velica Internazionale 2026, Livorno celebra vela, giovani e inclusione Leggi anche: Vela, dal 24 aprile al 3 maggio la Settimana Velica Internazionale di Livorno Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Livorno si apre la Settimana velica internazionale: il programma; Oltre 750 velisti e 300 barche: a Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale; Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno; La Nave Italia al porto di Livorno, gli orari e i giorni delle visite a bordo. Livorno capitale mondiale della vela: torna la Settimana Velica InternazionaleDal 24 aprile al 3 maggio sport, cultura e inclusione animano il Tirreno con equipaggi da 33 nazioni. Nella foto cover, davanti il brigantino dell'Accademia Navale, i rappresentanti delle 33 nazioni ... maremmanews.it Oltre 750 velisti e 300 barche: a Livorno si chiude la Settimana Velica InternazionaleUn'edizione all'insegna dell'internazionalità, alto valore sportivo, inclusività e apertura dell’Accademia Navale a Livorno e al territorio ... rainews.it Settimana Velica Internazionale, al Villaggio della Vela il talk show con Andrea Quarto x.com Settimana Velica Internazionale 2026, ultimo giorno di regate Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook