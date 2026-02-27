Allarme bomba nella sede della Lega a Milano

Nel pomeriggio di oggi, nella sede della Lega situata in via Bellerio a Milano, è stato segnalato un allarme bomba. La notizia è stata comunicata dallo stesso partito, che ha informato dell’accaduto. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’evento o sulle eventuali conseguenze. La polizia ha avviato le verifiche per accertare la natura della segnalazione.