Vede fumo uscire dal cofano in pochi minuti l' auto è distrutta dalle fiamme

Nel pomeriggio del 6 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Caccia ad Azzano Decimo a causa di un incendio che ha coinvolto un’autovettura. La vettura ha preso fuoco dopo aver emesso fumo dal cofano, e in pochi minuti le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio del 6 maggio in via Borgo Caccia ad Azzano Decimo per l’incendio di un’autovettura.Mentre era alla guida il conducente del veicolo ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore, immediatamente ha accostato a bordo strada è sceso dall’autovettura.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Fumo dal cofano, poi l'incendio: l'auto avvolta completamente dalle fiammeUn uomo si è salvato per un pelo dall'incendio che ha avvolto di fiamme la sua automobile. Paura in autostrada: fumo dal cofano e auto a fuoco, momenti di panicoAncora problemi in autostrada in una domenica 3 maggio caratterizzata dal bollino rosso per i rientri dal ponte del primo maggio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fiamme nella chiesetta di San Marco: affreschi anneriti dal fumo; Dalmine, incendio in un condominio. Alte nuvole di fumo. Dieci persone fuori di casa; Prima il fumo e poi le fiamme | Furgone prende fuoco in autostrada. Illesi conducente e passeggeri; Principio d’incendio in piazza del Sale. Fumo dal laboratorio. Vede il fumo uscire dalla sua auto, accosta, scende e mette in salvo anche i due bimbi che erano con lui GUARDA IL VIDEOCIVITANOVA - Vede del fumo fuoriuscire dall’auto, accosta e scende insieme ai due bambini che erano con lui nella vettura. Tutti sono rimasti illesi. Dopo poco la macchina, una Mini Cooper alimentata ... corriereadriatico.it La differenza tra “AI hype” e “AI al lavoro” si vede in 3 cose: 1) KPI chiari (non “migliora tutto”), 2) loop umanomodello con logging degli errori, 3) deployment che trasforma risparmio in qualità reale. Se manca uno, è solo fumo. #Ai #GenAI #GenerativeAI x.com nooo!!!!! che peccato vedere questa opera d'arte andare in fumo!!!!! - facebook.com facebook