A mezzanotte, sul palco della Casa dello Sport, si è svolto un dj set in occasione del 31° compleanno di Vavassori, attirando un pubblico vario e festante. La serata ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno condiviso musica e allegria, creando un’atmosfera di festa tra gli invitati. La celebrazione ha coinvolto anche Vavassori, che ha partecipato attivamente alla serata insieme ai presenti, contribuendo al clima di convivialità.

? Cosa scoprirai Cosa è successo sul palco del dj set a mezzanotte?. Chi ha partecipato al divertente sipario che ha coinvolto Vavassori?. Come influenzerà questa festa la prestazione del tennista a Roma?. Perché il compleanno dell'azzurro è diventato un evento per tutti?.? In Breve Festeggiamenti iniziati a mezzanotte presso il dj set della Casa dello Sport.. Video dei festeggiamenti condiviso sui canali social dell'emittente Sport.. Celebrazioni avvenute nel Foro Italico di Roma prima dell'inizio del torneo.. Atmosfera pre-gara legata alla presenza di Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka.. Il tennista torinese Andrea Vavassori festeggia oggi i suoi 31 anni nel Foro Italico di Roma, proprio mentre l’atmosfera della capitale si scalda per l’inizio degli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vavassori: festa al dj set della Casa dello Sport per i 31 anni

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