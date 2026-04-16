Festa di Primavera al Chiostro di Sant' Andrea con dj set video installazioni e area ristoro

Domenica 19 aprile si terrà al Chiostro di Sant'Andrea una Festa di Primavera organizzata dal Civ di SarzanoSant'Agostino in collaborazione con diverse realtà locali. L’evento prevede un dj set, installazioni video e un’area ristoro con vari punti di cucina. La manifestazione vede la partecipazione di gruppi e associazioni come Teatro del Chiostro, Sestiere del Molo, We Are For Beat New Era, The Honey Bar e il Cafè il Barbarossa.

Domenica 19 aprile il Civ di SarzanoSant'Agostino insieme a Teatro del Chiostro, Sestiere del Molo, We Are For Beat New Era, The Honey Bar e il Cafè il Barbarossa, presenta la Festa di Primavera 2026.Dalle 15 alle 23:30, il suggestivo Chiostro di Sant'Andrea si trasforma in un playground urbano.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Reggae, Panetti e Birrette: festa ai Giardini Luzzati con street food e vinile dj setMercoledì 11 febbraio ai Giardini Luzzati si festeggia con una serata a base di Reggae Panetti e Birrette. Leggi anche: Pasqua con il suono delle campane. Festa a Sant’Andrea di Compito Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa di Primavera 2026 in via Cantù: modificata la viabilità; Sito Istituzionale | Festa di Primavera al Centro Alzheimer Sant'Eufemia; Festa di Primavera in Piazza del Carmine; Festa di Primavera a Gonars, tra giochi, musica e divertimento. Torna la Festa di Primavera a Castelfranco EmiliaDue giorni di fiori, musica, arte e sapori tra Corso Martiri e le piazze del centro: torna, nel fine settimana, la tradizionale Festa di Primavera di Castelfranco Emilia, organizzata dal Comune di Cas ... sassuolo2000.it Festa di Primavera a Solaro: via Mazzini si anima tra mercatini e saporiA Solaro si festeggia il ritorno della bella stagione con una giornata dedicata a colori, profumi e convivialità. Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 19, il centro del paese si animerà con la Festa di ... varesenews.it SALA CONSILINA: FESTA DI PRIMAVERA DA MCDONALD’S IL 24 APRILE, INGRESSO GRATUITO Siete pronti per un pomeriggio di puro divertimento Il 24 aprile vi aspettiamo nel McDonald’s di Sala Consilina (Via Fontanelle) per festeggiare i facebook