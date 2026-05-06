Vasco Rossi contempla il mare | il video a rallentatore incanta i fan Il sound del tour è sempre più potente

Vasco Rossi ha pubblicato un video a rallentatore mentre osserva il mare, attirando l’attenzione dei fan. Il cantante ha anche annunciato che il sound del nuovo tour sarà sempre più potente. A Bologna, il 6 maggio 2026, si sono svolte prove e allenamenti in vista delle date successive, con particolare attenzione alla scaletta e alle misure di sicurezza per garantire la ripresa dei concerti.

Bologna, 6 maggio 2026 – Vasco Rossi, la grande attesa. Le prove, gli allenamenti prima del tour 2026, la scaletta e la sicurezza di rivivere ancora una volta grandi emozioni. E solo questione di tempo, il Komandante è pronto a tornare sul palco, con tutta l’energia e la passione che lo accompagna da sempre. https:www.ilrestodelcarlino.itvideovasco-rossi-allenamenti-prima-del-tour-2026-snas266z Vasco a contatto con la natura. Giorno dopo giorno, prende forma il concerto che riempirà ancora una volta gli stadi. Intanto il rocker si prepara anche a livello fisico alla tournée. Lo fa scegliendo il contatto con la natura: passeggiate nel verde e al mare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vasco Rossi contempla il mare: il video a rallentatore incanta i fan. "Il sound del tour è sempre più potente" Notizie correlate Vasco Live 2026 diventa “green”: cosa c’è davvero dietro il progetto ambientale del tour più potente d’ItaliaIl rock, da sempre sinonimo di eccesso, energia e consumo, prova a riscrivere il proprio immaginario. Leggi anche: Vasco Rossi e il post a pochi giorni dal referendum. L’anniversario del suo brano che «rimane sempre attuale» – Il video Aggiornamenti e contenuti dedicati Vasco Rossi sorprende i fan: Nel tour 2026 ci sarà un pezzo che non vi aspettateIl Blasco annuncia una vera sorpresa per la seconda parte del concerto: prove riprese in Puglia e cresce l’attesa per il debutto del tour da Rimini il 30 maggio ... bolognatoday.it Vasco Rossi, il tour è 'Green Rock': musica e impegno per l'ambienteIl tour 2026 di Vasco Rossi si arricchisce di una nuova dimensione grazie all'iniziativa Green Rock, un progetto nato dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0. L'obiettivo è unire la p ... it.blastingnews.com