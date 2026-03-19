Vasco Rossi e il post a pochi giorni dal referendum L’anniversario del suo brano che rimane sempre attuale – Il video

Vasco Rossi ha pubblicato un post pochi giorni prima del referendum sulla Giustizia. Nel messaggio, l’artista ricorda il suo brano uscito nel 1987 e afferma che rimane sempre attuale. Accanto alla frase, ha condiviso anche un video. La sua riflessione si concentra sulla canzone e sulla sua attualità, senza aggiungere commenti o opinioni personali.

«C’è chi dice no esce nel 1987, dopo 39 anni rimane sempre attuale» scrive Vasco Rossi che a modo suo prende posizione sul prossimo referendum sulla Giustizia. L’occasione per ricordare uno dei suoi più grandi successi è l’anniversario dell’uscita del singolo, proprio il 19 marzo del 1987. Data fatidica quest’anno per il Komandante, che non si lascia scappare l’opportunità di dire la sua sul voto referendario del 22 e 23 marzo. La reazione dei fan di Vasco Rossi sul referendum. «Supera il milione di copie vendute e gli 800.000 spettatori in un lunghissimo tour in palasport e stadi – scrive Vasco Rossi – Il tour è l’ultimo prima della rottura con la Steve Rogers Band». 🔗 Leggi su Open.online

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