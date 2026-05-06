Varna speronano i Carabinieri al casello dopo i furti in hotel | arrestata la banda dei resort di lusso

A Bressanone, i Carabinieri hanno fermato tre uomini che avevano appena compiuto furti in hotel di lusso. Dopo un inseguimento e una colluttazione, gli agenti sono riusciti ad arrestarli presso il casello stradale. Nei controlli sono stati trovati oggetti rubati, e l’intera banda è stata portata in caserma. L’operazione segue una serie di furti commessi in strutture di alta categoria nella zona.

Tre arresti e due militari feriti in una movimentata operazione dei Carabinieri che ha portato alla cattura di una banda responsabile di furti in strutture ricettive di lusso tra l’Alto Adige e il Piemonte. L’azione si è conclusa nelle prime ore del 2 maggio nei pressi del casello autostradale di Varna, dove i sospettati sono stati fermati dopo un tentativo di fuga culminato in una violenta colluttazione. I tre uomini, di origine albanese, sono stati arrestati con le accuse di furto aggravato continuato in concorso, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bressanone.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Varna, speronano i Carabinieri al casello dopo i furti in hotel: arrestata la banda dei resort di lusso Notizie correlate Inseguimento da film e auto dei carabinieri speronata, presa la banda degli hotel di lussoTre uomini accusati di aver messo a segno una serie di furti negli hotel di lusso dell’Alto Adige sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver... Dopo lo scacco alla banda dei furti, la refurtiva cerca casa: l’appello dei carabinieriLa Spezia, 6 maggio 2026 - Vedere la propria casa violata è una ferita che va oltre il danno economico, ma oggi la possibilità di rientrare in... Approfondimenti e contenuti Varna, speronano i Carabinieri al casello dopo i furti in hotel: arrestata la banda dei resort di lussoTre uomini arrestati dai Carabinieri a Bressanone per furti in hotel di lusso: banda bloccata dopo inseguimento e colluttazione. virgilio.it Forzano il posto di blocco e speronano i carabinieri: arrestati i ladri della banda degli hotelFuga ad alta tensione verso l’A22 per tre uomini accusati di una serie di furti in strutture ricettive dell’Alto Adige. I carabinieri li hanno bloccati al casello di Varna. Feriti due militari, recupe ... altoadige.it