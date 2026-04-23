Alluvione | 2,7 miliardi per la ricostruzione e nuovi fondi per il rischio

Il governo ha stanziato 2,7 miliardi di euro per le operazioni di ricostruzione dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Di questi, un miliardo di euro sarà destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico nei prossimi 11 anni. La decisione è stata comunicata dal capo della protezione civile, che ha annunciato anche nuovi fondi dedicati alla gestione e alla prevenzione dei rischi legati alle alluvioni.

? Cosa sapere Curcio stanzia 2,7 miliardi per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna.. Un miliardo di euro finanzierà la prevenzione del rischio idrogeologico nei prossimi 11 anni.. Durante l’inaugurazione del 219° anno accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura a Bologna, il commissario straordinario Fabrizio Curcio ha tracciato un confine netto tra la gestione dei danni post-alluvione e la responsabilità della prevenzione idrogeologica affidata ai singoli territori. Il dibattito si è acceso nel contesto della cerimonia che ha la consegna della targa storica al professor Giorgio Cantelli Forti, figura centrale dell’Accademia per quattro mandati conclusi nel 2026 e ora nominato presidente onorario.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvione: 2,7 miliardi per la ricostruzione e nuovi fondi per il rischio Notizie correlate Cantiano, alluvione 2022: il sindaco Piccini teme stop ai fondi e rallenti nella ricostruzione post-emergenza.Alluvione, Piccini: non dimenticate Cantiano Cantiano, un comune marchigiano duramente colpito dall’alluvione del settembre 2022, si trova ad... Chivassese, un anno dopo l’alluvione: nuovi fondi per la sicurezzaA un anno di distanza dall’evento meteorologico estremo che tra il 15 e il 17 aprile 2025 ha colpito la collina del Chivassese, i comuni di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Alluvione, Curcio ribadisce: Ridurre rischi spetta ai territori; Catastrofi naturali, all'Italia costano in media 7 miliardi di euro l'anno: 41 milioni di immobili a rischio; Empoli dopo l’alluvione: capire per cambiare. Quel che ha raccontato l'assemblea di Ponzano; Polizze anti-catastrofi in Italia: 1,7 miliardi di mercato ancora non coperti. Terremoti, alluvioni e tempeste: le catastrofi naturali costano all’Italia 7 miliardi di euro ogni annoUn nuovo studio rivela l'impatto economico delle catastrofi naturali in Italia: 7 miliardi di euro annui e 41 milioni di immobili a rischio. Urge agire sul Protection Gap. greenme.it Catastrofi naturali, all’Italia costano in media 7 miliardi di euro l’anno: 41 milioni di immobili a rischioUnipol presenta il Natural Risk Index, la mappa sull’impatto economico delle catastrofi naturali (terremoti, alluvioni e tempeste convettive) in Italia ... corriere.it Niardo, a quattro anni dall’alluvione il grido «Non lasciateci soli» x.com Pulizia straordinaria della spiaggia dopo l’alluvione Stiamo ripulendo la spiaggia da 800 tonnellate di tronchi, sedimenti e detriti fluviali lasciati dall’alluvione dei giorni scorsi. Un lavoro delicato e complesso, dal costo di circa 300.000 euro. Lo stiam - facebook.com facebook