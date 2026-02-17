Variazione di bilancio fondi per finanziare la gara d' appalto per la gestione del mercato ambulante

La quinta commissione consiliare ha approvato una modifica al bilancio, per stanziare fondi destinati alla gara d’appalto del mercato ambulante. La decisione arriva dopo aver esaminato la proposta del 26 gennaio, che riguarda le variazioni alle previsioni di spesa per il triennio 2026-2028, utilizzando anche parte dell’avanzo di bilancio. La riunione si è svolta martedì mattina, con i commissari che hanno dato il loro nulla osta alla proposta.

Tra le misure principali, il versamento delle componenti perequative della Tari a Csea e il finanziamento della nuova gara per la gestione del mercato ambulante