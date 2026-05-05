Il Comune di Bagni di Lucca ha approvato il bilancio per il 2025, con un avanzo libero di oltre 2 milioni di euro. Di questi fondi, circa 700mila euro sono stati destinati agli investimenti. La gestione finanziaria dell’ente si è conclusa con un risultato positivo, consentendo di pianificare interventi futuri e miglioramenti sul territorio. La decisione riguarda risorse che verranno impiegate per progetti e lavori pubblici.

Il Comune di Bagni di Lucca chiude la gestione 2025 con un buon risultato di amministrazione: un avanzo libero di oltre 2 milioni di euro, di cui una parte (quasi 700mila euro) destinata agli investimenti. Un trend positivo che si conferma dal 2023. È quanto emerso dall’ultimo Consiglio Comunale in cui è stato approvato, con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari della minoranza, il rendiconto di gestione. Soddisfatto il sindaco Michelini che ringrazia "il lavoro di squadra". Una seduta che ha visto, all’ordine del giorno, numerosi altri punti approvati. A partire dalla ratifica dalla variazione al bilancio di previsione...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via libera al bilancio: 700mila euro per gli investimenti

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