La galleria San Zeno, situata sulla variante di Lonato, sarà chiusa al traffico per cinque notti nel mese di maggio. Durante questo periodo, i conducenti dovranno seguire percorsi alternativi indicati dalle autorità competenti. La chiusura si rende necessaria per effettuare interventi urgenti sugli impianti tecnologici presenti all’interno della galleria, al fine di garantire la sicurezza e il funzionamento dell’opera.

? Cosa scoprirai Quali percorsi alternativi dovranno seguire i conducenti durante le chiusure?. Perché gli interventi sugli impianti tecnologici sono stati dichiarati urgenti?. Come influirà la chiusura notturna sui tempi di percorrenza abituali?. Quando riprenderà la normale circolazione in entrambi i sensi di marcia?.? In Breve Chiusura totale tra i chilometri 29+600 e 31+800 della galleria San Zeno.. Interventi urgenti programmati dalle 22:00 alle 06:00 per cinque notti consecutive.. Blocchi notturni dal 5 al 9 maggio 2026 gestiti da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.. Deviazioni obbligatorie tramite segnaletica specifica per gestire i flussi verso percorsi secondari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Variante di Lonato: chiusa la galleria San Zeno per 5 notti a maggio

Notizie correlate

Galleria Monte Saraceno chiusa per due nottiORDINANZA ANAS – CHIUSURA SOLO NOTTURNA (22-06) GALLERIA DI MONTE SARACENO (MATTINATA) IL 14 E 15 APRILE 2026 Con ordinanza n.

“Notti serene“ di Paolo Lazzerini fino al 3 maggio in San CristoforoNel cuore di Lucca, tra le architetture raccolte e suggestive della Chiesa di San Cristoforo, prende forma Notti serene, la mostra personale di Paolo...

Approfondimenti e contenuti

Lonato, chiusa di notte la galleria San Zeno per lavoriStop al traffico per quattro notti sulla Variante di Lonato. Chiusura dalle 22 alle 6 per manutenzione degli impianti. quibrescia.it

È chiusa di notte, fino a domenica, la galleria San Zeno a LonatoUna misura necessaria per consentire alcuni interventi urgenti e indifferibili di manutenzione agli impianti tecnologici ... giornaledibrescia.it