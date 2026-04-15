Fino al 3 maggio, nella Chiesa di San Cristoforo a Lucca, si può visitare la mostra personale di Paolo Lazzerini intitolata

Nel cuore di Lucca, tra le architetture raccolte e suggestive della Chiesa di San Cristoforo, prende forma Notti serene, la mostra personale di Paolo Lazzerini, visitabile fino al 3 maggio. Un progetto espositivo che si configura come un vero e proprio attraversamento sensoriale, capace di condurre il visitatore in una dimensione sospesa tra sogno e percezione. Lazzerini costruisce un universo visivo delicato e immersivo, fatto di lune luminose e cieli punteggiati di stelle, in cui la notte perde ogni connotazione di oscurità per trasformarsi in spazio di quiete e contemplazione. Non è una notte inquieta, ma una notte che accoglie, un tempo rallentato, quasi dilatato, che invita a sostare e ad ascoltare.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Notti serene“ di Paolo Lazzerini fino al 3 maggio in San Cristoforo

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