Lunedì 9 marzo, i carabinieri di Trento hanno fermato un giovane di 21 anni durante un blitz antidroga. Durante la perquisizione, sono stati trovati 38 panetti di hashish e 695 euro in contanti all’interno della sua auto. Il ragazzo è stato arrestato e portato in caserma. La droga sequestrata pesa quasi due chilogrammi.

È stato un pomeriggio movimentato quello di lunedì 9 marzo per i carabinieri di Trento che hanno arrestato un giovane di 21 anni trovato in possesso di quasi due chilogrammi di droga e 695 euro in contanti. Il fatto è successo lungo le strade della Rotaliana, dove i militari stavano svolgendo una normale attività di controllo delle strade allo scopo di prevenire fenomeni di furto e di spaccio di droga. Il giovane – si legge in una nota dell’Arma – stava guidando un’automobile quando, alla vista delle forze dell’ordine, ha sterzato di colpo entrando in un parcheggio privato. Questo atteggiamento ha insospettito i carabinieri che lo hanno raggiunto e hanno proceduto con il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Articoli correlati

Sorpreso con due panetti di hashish in ascensore, torna libero ma con restrizioniBRINDISI – È stato convalidato l’arresto di Matteo Indirli, il 28enne di Porto Cesareo fermato nei giorni scorsi con due panetti di hashish a...

Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestatoNel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di...

Una raccolta di contenuti su Blitz antidroga

Temi più discussi: ?? Blitz antidroga, 21enne sorpreso con 38 panetti di hashish in auto; Droga e un coltello in auto, denunciato 21enne; Gaeta, pusher sorpreso a spacciare: arrestato con 75 dosi di cocaina; Blitz antidroga: oltre 10 chili di stupefacenti sequestrati, due arresti.

Blitz antidroga nei boschi di Cadorago: arrestati due spacciatoriLa Squadra Mobile li sorprende nella loro base operativa tra la vegetazione: sequestrate cocaina, eroina e hashish ... ciaocomo.it

Blitz antidroga: oltre 10 chili di stupefacenti sequestrati, due arrestiOperazione lampo delle forze dell’ordine che hanno stroncato due distinti canali di rifornimento: finiscono in manette un giovane corriere e un autom ... zoom24.it

TV 12. . CODROIPO | BLITZ ANTIDROGA, NARDINI: «RINGRAZIO LA DIRIGENTE SCOLASTICA. SONO DELUSO E ARRABBIATO» – Sentiamo ora il duro commento del primo cittadino di Codroipo dopo questa operazione dei Carabinieri. - Clicca qui video e - facebook.com facebook

Blitz antidroga in Corso Gastaldi: incastrato pusher "itinerante" con cocaina e contabilità dello spaccio x.com