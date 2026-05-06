“Io sono la vite, voi i tralci”. Gesù ci rivela oggi il mistero della fecondità: restare uniti a Lui per trasformare ogni taglio della vita in una nuova fioritura. Il Vangelo di oggi ci conduce nel cuore del mistero della nostra unione con Cristo attraverso la potente immagine della vite e dei tralci. Gesù ci ricorda che la nostra fecondità spirituale dipende interamente dal nostro ‘rimanere’ in Lui, la linfa vitale che ci permette di fiorire. In questo cammino, siamo chiamati a guardare con occhi nuovi anche alle ferite della vita: non semplici tagli che tolgono, ma potature sapienti dell’Agricoltore celeste che, nel dolore, ci prepara a portare un frutto ancora più grande.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 6 maggio 2026: il segreto della vite e il dono delle potature

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