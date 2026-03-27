Vangelo del 27 marzo 2026 | il vero segreto della fede

Il 27 marzo 2026 viene proposto un passo del Vangelo che invita alla riflessione sulla fede. La lettura, accompagnata dalla meditazione di don Luigi Maria Epicoco, apre la giornata a un momento di approfondimento sulla Parola del Signore. Questa giornata si concentra sull’interpretazione di un messaggio evangelico, senza aggiungere commenti o interpretazioni personali.

Meditiamo il Vangelo del 27 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Gesù parla chiaro: di fronte a Lui o si accoglie la verità o la si rigetta. Le sue parole portano a riflettere e al contempo, le Sue opere svelano chi è veramente. In quel tempo, i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre: per quale di esse volete lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti lapidiamo per un’opera buona, ma per una bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù:... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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