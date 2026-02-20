Lo sfogo di Zeudi Di Palma | Non provo emozioni per gli uomini ecco perché mi piacciono le donne
Zeudi Di Palma ha spiegato in diretta di non provare più emozioni verso gli uomini, motivo per cui si sente attratta dalle donne. La modella ha raccontato di aver scoperto il suo orientamento sessuale dopo aver vissuto alcune esperienze personali che l’hanno portata a questa convinzione. Durante l’intervista, ha sottolineato di sentirsi più autentica e a suo agio con questa scelta. La confidenza ha suscitato molte reazioni sui social e tra i fan.
Zeudi Di Palma chiarisce in live il suo orientamento sessuale: "Non provo emozioni per gli uomini, ecco perché mi piacciono le donne". E smonta il pregiudizio su femminilità e identità di genere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Zeudi Di Palma, il dietrofront che la emoziona: 'Al GF non mi stavi simpatica, fuori sì'In live su Twitch, Zeudi ha letto il commento di una ragazza che ha cambiato idea su di lei seguendola sui social: 'Non me l'aspettavo, grazie' ... it.blastingnews.com
Zeudi Di Palma, il supporto dello streamer Delmo: 'Prenditi tutto e falli rosicare'Il noto streamer e youtuber ha commentato il successo di Zeudi su Twitch: 'Fa bene a tutti e non sta rubando nulla' ... it.blastingnews.com
Zeudi Di Palma, il dietrofront che la emoziona: 'Al GF non mi stavi simpatica, fuori sì' https://blstg.news/e2dl/ La community di Zeudi Di Palma cresce di giorno in giorno, e di recente ha accolto una persona che in passato non apprezzava affatto la ragazza. In l - facebook.com facebook