In un’intervista rilasciata a Repubblica, Renzo Ulivieri ha commentato la situazione del calcio italiano, sollevando dubbi sulla reale attenzione delle società di club nei confronti della nazionale. Ha osservato come molte proprietà siano di origine straniera, mettendo in discussione il coinvolgimento e l’interesse delle società verso la rappresentativa nazionale. Le sue parole riflettono una visione critica sulla situazione attuale del calcio nel Paese.

Intervistato da Repubblica, Renzo Ulivieri ha espresso la sua opinione sullo stato del calcio italiano. Le sue parole. Le parole di Ulivieri. Sulla Nazionale: “Non preoccuparci sarebbe da sciocchi, però bisogna farlo ragionando. Occorre parlare di sentimenti, di appartenenza. Ma della Nazionale importa davvero ai club? Io ho molti dubbi, sempre più proprietà appartengono a fondi d’investimento esteri.” Ulivieri, perché questo entusiasmo per Gravina? “Con noi allenatori è sempre stato corretto e ci ha aiutato a tutelare i diritti. Non dimenticate che siamo un sindacato e non pensiamo solo alle panchine di A e B.” Gli altri sembrano più forti, corrono di più, nelle Coppe ci surclassano, in Nazionale ci mandano a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ulivieri: “Della Nazionale importa davvero ai club? Io ho molti dubbi. Molte proprietà sono straniere”

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Temi più discussi: Renzo Ulivieri: I club italiani nelle mani dei fondi stranieri, la Nazionale non interessa; Gravina si è dimesso, Buffon pure. Gattuso ancora no; Figc, Gravina si è dimesso: Rammaricato per la polemica sugli sport dilettantistici.

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Renzo #Ulivieri a Repubblica: “ #Gravina sempre corretto con noi allenatori: ci hai aiutato a tutelare i nostri diritti. Non avrei problemi ad andare a casa: siamo tutti volontari ma son stato rieletto col 72% dei voti. Della Nazionale importa davvero ai club Ho mol x.com

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