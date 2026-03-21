Lo Bello | Non persi affatto il controllo di Verona-Milan Rijkaard sputò Van Basten si tolse la maglia che dovevo fare?

L’ex arbitro Rosario Lo Bello, di 80 anni e figlio del noto Concetto, ha commentato l’incidente durante la partita tra Verona e Milan, affermando di non aver perso il controllo. Ha menzionato che Rijkaard sputò e Van Basten si tolse la maglia, chiedendosi cosa avrebbe potuto fare in quella situazione. Questa dichiarazione è stata rilasciata in un’intervista pubblicata su La Stampa, realizzata da Stefano Mancini.

L'ex arbitro (figlio d'arte) intervistato da La Stampa: "Nel calcio serve la regola del buon senso, quella che applicavo per il braccio sempre alzato di Baresi" Gc Milano 16112009 - trasmissione TV Chiambretti Night foto Giuseppe CelesteImage nella foto: Rosario Lo Bello-Piero Chiambretti-Filippo Inzaghi La Stampa, con Stefano Mancini, intervista l’ex arbitro Rosario Lo Bello (80 anni) figlio del grande Concetto. Arbitro ferocemente contestato dai milanisti per la sua direzione di gara di Verona-Milan l’anno della rimonta del Napoli nel 1990. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo Bello: “Non persi affatto il controllo di Verona-Milan, Rijkaard sputò, Van Basten si tolse la maglia, che dovevo fare?” Articoli correlati Milan, Braida: “Il più grande fuoriclasse in rossonero? Forse Van Basten, ma come si fa a scegliere…”A quarant'anni di distanza da quel 20 febbraio 1986, giorno in cui il Milan venne rilevato da Silvio Berlusconi, si torna a rivivere una delle pagine... Leggi anche: David a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “Dovevo fare quel gol e sono felice. É bello avere questa collettività che ci spinge”