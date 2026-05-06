Durante un evento di presentazione di un libro a Milano, Marco van Basten ha commentato la situazione attuale del calcio cittadino, affermando che il Milan non è più quello di un tempo e che l’Inter ha preso il sopravvento nella città. L’ex attaccante ha parlato con il giornalista sportivo e tifoso rossonero, sottolineando le differenze rispetto alle passate stagioni del club milanese.

Marco van Basten è uno dei giocatori del Milan che, sicuramente, ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi rossoneri di età attualmente compresa tra i 35 e i 45 anni. Arrivò in rossonero nell'estate del 1987, proveniente dall'Ajax, rimase al Milan fino al 1995, anno del suo ritiro - a due anni di distanza dalla sua ultima partita ufficiale - per un problema alla caviglia mai risolto, neanche con vari interventi chirurgici. In appena sei stagioni, però, 'Il Cigno di Utrecht' si è preso un posto nella storia dei più grandi del club rossonero: 201 partite, 125 gol, 14 trofei (4 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, 2 Supercoppe Europee, 2 Coppe Intercontinentali) con la squadra allenata da Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Van Basten: “Il Milan non è più quello di una volta. Ora a Milano l’Inter comanda e non mi piace”

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Ci sono campioni che segnano gol. E poi ci sono leggende che segnano la storia. Marco van Basten non è stato solo un attaccante. È stato eleganza, istinto, perfezione. Un talento puro capace di trasformare ogni pallone in magia. Quel sinistro impossibile… - facebook.com facebook