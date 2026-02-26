Valsa Group Modena – Rana Verona 3-1 | I gialli chiudono al quarto posto
Match importante al PalaPanini con pregara in cui viene consegnata la maglia numero 4 al capitano del Modena calcio Pergreffi e il premio MVP di gennaio della Superlega a Luca Porro. Poi si passa al campo e c'è Verona da superare per consolidare il quarto posto nella regular season: missione compiuta.Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Verona risponde con Planinsic al palleggio, Gironi opposto, Mozic-Sani martelli, Vitelli-Nedeljkovic centrali con D’Amico libero. Parte forte Modena, Verona risponde colpo su colpo, si arriva al 13-14. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Modena-Verona 3-1: la Valsa Group chiude la regular season al quarto postoL’ultima sfida della stagione regolare di pallavolo vede la squadra di Verona, nonostante alcune assenze importanti, impegnarsi al massimo contro una...
Pallavolo SuperLega – Questa sera Modena senza Simone AnzaniLa Valsa Group Modena Volley comunica che questa sera Simone Anzani non sarà a referto a causa di una frattura lievemente scomposta delle ossa nasali frutto di uno scontro fortuito occorso durante la ... ivolleymagazine.it
La Valsa Group di coach Giuliani batte 3-1 la Rana Verona del modenese Fabio Soli: nei quarti di finale contro la Gas Sales Piacenza avrà il vantaggio del fattore campo. Completano il tabellone dei playoff Perugia-Monza, Verona-Milano e Trento-Civitanova - facebook.com facebook
GAME DAY Ultimo match della Regular Season questa sera Tutti al PalaPanini! Mercoledi 25 Febbraio Ore 20.30 Valsa Group Modena vs Rana Verona PalaPanini Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Superlega # x.com