In Valle d’Aosta è stato avviato un progetto di baratto digitale tra vicini di casa, che permette di scambiare oggetti senza ricorrere al denaro. Le persone possono portare beni riparati nei bazar digitali e scambiarli con altri oggetti di loro interesse. Questa iniziativa mira a facilitare lo scambio tra cittadini, offrendo un’alternativa alla vendita o all’acquisto di prodotti usati attraverso piattaforme online dedicate.

? Cosa scoprirai Come si scambiano oggetti senza usare il denaro?. Chi può beneficiare dei beni riparati nei bazar digitali?. Come funziona la negoziazione tra vicini tramite la chat?. Perché questo sistema digitale punta a ridurre gli sprechi locali?.? In Breve Scambi flessibili tra più oggetti o servizi tramite chat interna tra utenti.. Bazar personali permettono di esporre cataloghi completi di beni e competenze.. Promozione del riuso di oggetti incompleti o riparabili per ridurre gli sprechi.. Interazione fisica tra cittadini valdostani per rafforzare la fiducia nel territorio.. Il pensionato Mirco Volpi ha lanciato oggi in Valle d’Aosta Razabym, una piattaforma digitale progettata per attivare scambi di oggetti e servizi tra persone che vivono nelle stesse zone geografiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: nasce il baratto digitale tra vicini di casa

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