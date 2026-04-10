Valle d’Aosta | il paradosso tra bassi crimini e paura sociale

Durante la cerimonia per il 174° anniversario della Polizia di Stato presso il Palazzo regionale, la questora di Aosta ha sottolineato come la percezione del rischio criminale nella regione sia spesso diversa dai dati ufficiali. La Valle d’Aosta registra bassi tassi di reati, ma la paura sociale tra i cittadini rimane elevata. La differenza tra realtà e percezione è stata al centro del discorso, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Durante la celebrazione per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato tenutasi presso Palazzo regionale, la questora di Aosta, Cannavale, ha evidenziato come la percezione del rischio criminale in Valle d’Aosta sia spesso sfasata rispetto ai dati reali. Nonostante il territorio vanta uno dei tassi di delittuosità più contenuti dell’intera nazione, il costante flusso di notizie negative e le tensioni che colpiscono il contesto internazionale alimentano un senso di inquietudine tra i cittadini, creando una distanza comunicativa tra le istituzioni e la popolazione. Il divario tra realtà statistica e ansia sociale. L’analisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: il paradosso tra bassi crimini e paura sociale Asti: “Dov’è più profondo” riscopre il canto ancestrale tra Puglia, Piemonte e Valle d’Aosta. Sabato in scena.Asti si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio, alle ore 21, lo spettacolo “Dov’è più profondo” di Irene Russolillo, una performance che esplora la... Rugby. Il Giacobazzi atteso in Valle d’Aosta. Guareschi e l’obiettivo continuitàIn Valle d’Aosta oggi alle 15,30 il Giacobazzi vuole concedere il bis dopo la vittoria con Lecco, che ha finalmente sbloccato il gruppo di coach... Temi più discussi: Cosa fare nel fine settimana di Pasqua e a Pasquetta in Valle d’Aosta; Meteo VALLE D'AOSTA Video: previsioni aggiornate; TGR - Valle d'Aosta - TGR Valle d'Aosta del 06/04/2026 ore 19:30 - Video; Notiziario Valle d'Aosta | Buongiorno Regione Valle d'Aosta del 03/04/2026. In Valle d'Aosta cala prezzo del gasolio ma aumenta la benzinaIn lieve calo il prezzo del gasolio in Valle d'Aosta. Secondo i dati riportati dall'Unione nazionale consumatori, in modalità self service è venduto mediamente a 2,179 euro al litro. Rispetto a ieri i ... ansa.it Valle d’Aosta, incidente con il parapendio a Chamois: morta 24enneLa giovane pilota di Strambino (Torino) ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata al suolo. Vani i tentativi di rianimazione ... ilfattoquotidiano.it Valle d'Aosta : Gressoney Saint Jean " La Binder Hauser" la casa più fotografata 8/4/2026 - facebook.com facebook Libano, la testimonianza di un sacerdote dalla valle della Bekaa: "Il Libano non è terra di conflitto ma di vita e di incontro. A coloro che alimentano la guerra, vogliamo dire: tornate alla vostra coscienza!" di @GuGallone x.com