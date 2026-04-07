In Valle d’Aosta, i soccorsi stanno per diventare più efficienti grazie a un nuovo disegno di legge approvato dalla terza Commissione Assetto del territorio. La proposta mira a migliorare le radiocomunicazioni e rafforzare le strutture di protezione civile nella regione, con l’obiettivo di garantire interventi più rapidi in situazioni di emergenza. La legge ora deve passare all’esame finale prima di entrare in vigore.

La terza Commissione Assetto del territorio ha dato il via libera a un disegno di legge per potenziare le radiocomunicazioni e la protezione civile in Valle d’Aosta. Il provvedimento, che sarà discusso dal Consiglio regionale tra il 22 e il 23 aprile, mira a blindare i sistemi di soccorso della regione. Josette Borre, relatrice dell’iniziativa, ha coordinato l’analisi di un testo articolato in sei punti. L’obiettivo primario è l’ammodernamento tecnologico per garantire che ogni fase, dalla prevenzione al superamento delle emergenze, avvenga con scambi informativi certi e senza interruzioni. Sicurezza digitale e interoperabilità operativa. Corrado Jordan, presidente della commissione, ha sottolineato come l’introduzione di un’infrastruttura digitale integrata permetterà una coordinazione più efficace tra i vari enti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Soccorsi in Valle d’Aosta: svolta digitale per blindare la sicurezza

Valanga in Valle d'Aosta, soccorsi in azione a Punta PalettaValanga a Punta Paletta (Saint-Nicolas), in Valle d’Aosta, giovedì mattina intorno alle 13.

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