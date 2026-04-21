Il 5 maggio la parola passa ai lavoratori di Seta c’è il referendum

Il 16 aprile è stato firmato un nuovo accordo sul premio di risultato per i dipendenti di Seta spa. Il prossimo 5 maggio i lavoratori saranno chiamati a esprimersi con un referendum. La consultazione riguarda una questione legata alle condizioni economiche e ai premi aziendali, che coinvolge direttamente il personale dell’azienda di trasporti pubblici. È prevista quindi una votazione per decidere il futuro di questa intesa.

Nei giorni scorsi, il 16 aprile, è stato sottoscritta la novazione dell’accordo sul premio di risultato aziendale per i lavoratori di Seta spa. L’accordo prevede una ridefinizione dei sistemi di calcolo del Premio di Risultato (che rappresenta una forma di salario aggiuntiva e premiante) per i.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Fit Cisl a Seta: «Il 21 aprile va garantito ai lavoratori il diritto di esprimersi, non accettiamo bavagli»Il sindacato del trasporto e della logistica contesta le nuove penalizzazioni per i sinistri stradali introdotte nel Premio di Risultato. Contratto, la Cisl chiama i lavoratori di Seta a votare il 21 aprileLa Fit-Cisl Emilia Romagna ha ufficialmente indetto un referendum consultivo per martedì 21 aprile, rivolto a tutti i lavoratori di Seta S. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Tulipani di Seta Nera 2026 Giulio Regeni Tutto il male del mondo venerdì 8 maggio la proiezione e il premio speciale; Chimera Agency presenta Talent Unplugged una serata dedicata alle nuove generazioni di comici il 5 maggio a Roma. Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera 2026: dal 7 al 10 maggio la la 19ª edizioneDal 7 al 10 maggio torna il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera, che affronta temi di grande rilevanza sociale e attualità. I testimonial 2026 sono Antonia Lisko ... msn.com