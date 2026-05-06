Valentina Vignali scopre la destinazione solo in aeroporto | l’addio al nubilato che non si aspettava e il web impazzisce

Valentina Vignali ha scoperto la sua destinazione solo all’aeroporto, dove le sue amiche le hanno consegnato la valigia senza rivelarle il luogo di partenza. Le amiche le avevano chiesto di preparare una valigia con il necessario, ma senza indicarle la destinazione. La sorpresa ha coinvolto anche il pubblico sui social, che ha reagito con entusiasmo e curiosità. La scena si è svolta prima di un addio al nubilato che si è rivelato inaspettato.

Quando le tue migliori amiche ti dicono di preparare una valigia “ con il necessario ” ma omettono volutamente la destinazione, sai già che sta per succedere qualcosa di memorabile. È esattamente quello che è accaduto a Valentina Vignali, influencer, ex concorrente del Grande Fratello e volto amatissimo sui social, che si è ritrovata catapultata in un addio al nubilato da sogno senza sapere nulla fino all’ultimo momento. L’appuntamento era fissato, data e ora comunicate con precisione militare. Valentina si è presentata puntuale, valigia alla mano, ancora all’oscuro di tutto. Solo quando è arrivata in aeroporto ha scoperto la meta che le sue amiche avevano scelto per celebrare i suoi ultimi giorni da nubile: Las Vegas, la capitale mondiale dell’eccesso, del divertimento sfrenato e delle notti che non finiscono mai.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Valentina Vignali scopre la destinazione solo in aeroporto: l’addio al nubilato che non si aspettava (e il web impazzisce) Notizie correlate Valentina Vignali, l’addio al nubilato a Las Vegas tra party, look bianchi e maschere dello sposoIn vista del matrimonio a giugno con Fabio Stefanini, Valentina Vignali è diventata protagonista di un addio al nubilato scatenato a Las Vegas. Leggi anche: Euphoria 3, la costumista svela il segreto dello smoking che Jacob Elordi non si toglieva più (e il web impazzisce)