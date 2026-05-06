Valentina Vignali l'addio al nubilato a Las Vegas tra party look bianchi e maschere dello sposo

Valentina Vignali ha partecipato a un addio al nubilato a Las Vegas in vista del matrimonio previsto a giugno con Fabio Stefanini. L'evento ha visto la presenza di party, look bianchi e maschere dello sposo. La celebrazione si è svolta nella città nota per le sue luci e le sue feste, con la partecipazione di amici e invitati. La futura sposa ha condiviso alcune immagini dell’evento sui social network.