Valentina Vignali l'addio al nubilato a Las Vegas tra party look bianchi e maschere dello sposo
Valentina Vignali ha partecipato a un addio al nubilato a Las Vegas in vista del matrimonio previsto a giugno con Fabio Stefanini. L'evento ha visto la presenza di party, look bianchi e maschere dello sposo. La celebrazione si è svolta nella città nota per le sue luci e le sue feste, con la partecipazione di amici e invitati. La futura sposa ha condiviso alcune immagini dell’evento sui social network.
In vista del matrimonio a giugno con Fabio Stefanini, Valentina Vignali è diventata protagonista di un addio al nubilato scatenato a Las Vegas. Party folli, maschere dello sposo e look bianchi: ecco tutti i dettagli della vacanza con le amiche.🔗 Leggi su Fanpage.it
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