Valentina Vignali verso il matrimonio in atelier prova l'abito da sposa | Sono indecisa

Valentina Vignali si trova nell'atelier dove prova l'abito da sposa e ammette di essere molto indecisa sulla scelta. La playmaker e influencer ha commentato con humor che la sua indecisione supera quella di una partita di basket in cui deve decidere se fare pick and pop o rollare dentro. La futura sposa sta valutando le opzioni prima di arrivare al grande giorno.

"Più indecisa di quando su un blocco devo scegliere se fare pick and pop o rollare dentro": manca poco al sì, Valentina Vignali deve scegliere l'abito da sposa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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