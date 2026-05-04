L'addio al nubilato di Aurora Ramazzotti | week end a Marrakech tra riad con piscina e abiti in pizzo bianco

Aurora Ramazzotti ha trascorso un fine settimana a Marrakech con le amiche per il suo addio al nubilato. La vacanza ha incluso soggiorni in riad con piscina, escursioni in sidecar e serate in discoteca. Durante il weekend sono stati condivisi scatti che mostrano gli outfit della futura sposa, tra abiti in pizzo bianco e jorts. L’evento ha coinvolto anche momenti di relax e divertimento nel corso della visita in Marocco.

Aurora Ramazzotti è volata a Marrakech con le amiche per l'addio al nubilato. Tra riad con piscina, escursioni in sidecar e cene scatenate in discoteca e ancora abiti bianchi in pizzo e jorts, ecco tutte le foto del week end e gli outfit della futura sposa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: vacanza speciale a Marrakech con le amicheNozze in arrivo per Aurora Ramazzotti, content creator e presentatrice, figlia di Eros e Michelle Hunziker. Leggi anche: Aurora Ramazzotti, l’addio al nubilato in una location da sogno: tutti i dettagli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aurora Ramazzotti, l’addio al nubilato in una location da sogno: tutti i dettagli; L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: party a Marrakech con le amiche di sempre; Aurora Ramazzotti in Marocco: location da sogno per l’addio al nubilato; Aurora Ramazzotti, l'addio al nubilato all'estero: la location di lusso a 5 stelle, la sorpresa e nonna Michelle con il piccolo Cesare. Addio al nubilato per Aurora Ramazzotti: la location a 5 stelle (all'estero), i tatuaggi, la sorpresa delle amicheE mentre mamma Michelle le tiene il piccolo Cesare e passa il lungo weekend del 1 maggio in Romagna insieme alle sue figlie Sole e Celeste e al suo nipotino, Auri è pronta a prendere un aereo con ... today.it Aurora Ramazzotti, l’addio al nubilato in una location da sogno: tutti i dettagliLa data del matrimonio si avvicina ed è tempo di addio al nubilato per Aurora Ramazzotti: i dettagli del party da sogno ... dilei.it Addio al nubilato da sogno per Aurora Ramazzotti La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha festeggiato il suo addio al nubilato con un viaggio speciale a Marrakech insieme alle amiche del cuore Tra vicoli suggestivi, giri in moto, tatuaggi all - facebook.com facebook Aurora Ramazzotti, l'invito di nozze in stile "Cioè" e la nostalgia anni '90 x.com