Valentina, personaggio creato da un artista italiano, nasce come figura di una donna con un caschetto e occhi distintivi, simbolo di un’epoca e di uno stile. La protagonista rappresenta una donna che, fin dalla sua creazione, si distingue per la sua libertà e indipendenza, caratteristiche che si sviluppano nel corso di quarant’anni di storie. La sua immagine ha anche ispirato un artista noto per le sue vignette, che ha voluto dare vita a questa figura riempiendo uno spazio vuoto con dettagli e caratteri propri.

Il caschetto, gli occhi, le gambe – e quarant’anni di libertà disegnata. Guido Crepax aveva bisogno di riempire un bordo di vignetta. Stava lavorando a una storia pubblicitaria per una rivista, cercava una figura femminile da mettere in secondo piano. Le diede un caschetto nero, gli occhi grandi, le gambe lunghissime. Le diede un nome: Valentina. Era il 1965, e la comparsa prese il sopravvento. Crepax non riuscì più a fermarla. L’ispirazione viene da lontano – da una fotografia in bianco e nero di Mary Louise Brooks, attrice americana del cinema muto degli anni Venti. Un volto, un taglio di capelli, uno sguardo che non chiede il permesso a nessuno.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Valentina. Nata per caso, libera per sempre.

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