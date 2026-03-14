A Livorno, il 13 marzo 2026, è nata la figlia di Niko Ulivieri, pochi giorni dopo la morte di un uomo a bordo di una pilotina. Valentina, madre della neonata, ha confermato che il parto è riuscito senza problemi e che la donna sta riposando. Ha aggiunto di rispettare il silenzio scelto dalla madre e di aver ringraziato tutti per il sostegno mostrato.

Livorno, 13 marzo 2026 – “Il parto è andato benissimo, la mamma sta riposando. Rispettiamo la sua scelta di silenzio, ma ci ha tenuto a dirmi di ringraziare tutti per la vicinanza e l’affetto dimostrato”. Alle prime luci del 13 marzo, ieri, è venuta al mondo Olimpia, figlia di Valentina e Niko Ulivieri, il giovane tragicamente scomparso appena pochi giorni fa. La ferita lasciata dalla perdita del ragazzo sanguina ancora, una tragedia che ha lasciato tutta Livorno senza fiato. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 31 anni ad aprile, è rimasto vittima di un tragico incidente lo scorso 24 febbraio, mentre faceva la cosa che amava di più, ovvero il pilota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morto a bordo della pilotina, è nata la figlia di Niko Ulivieri. L’amore di mamma Valentina per la piccola Olimpia

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