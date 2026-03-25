Una donna è stata uccisa dal marito, secondo quanto si è appreso. La vittima viene descritta come una giovane donna con sogni e una forte voglia di vivere, che spesso sorrideva nonostante le difficoltà personali. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e dolore tra coloro che la conoscevano. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche della vicenda.

Valentina la ricordano così. "Una ragazza piena di sogni, con tanta voglia di vivere. Sempre pronta a sorridere, nonostante l’inferno che stava vivendo". Parole commosse quelle lette da Silvia e Stefania, amiche di Valentina Sarto, la quarantunenne bolognese uccisa con diciannove coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, originario di Sassoleone frazione di Casalfiumanese, nell’Imolese, mercoledì scorso nell’abitazione dove la coppia viveva, in via Pescaria a Bergamo. Centinaia di persone erano presenti alla parrocchia di Borgo Santa Caterina per assistere alle esequie, celebrate dal parroco don Pasquale Pezzoli e da don Giampaolo Tironi. "Non vogliamo abituarci alla violenza dei gesti e delle parole, perché già da lì inizia la violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Valentina uccisa dal marito: "Piccola farfalla, ora vola libera"

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