Valentina Gottardi ha ottenuto un secondo posto a Brasilia in coppia con Reka Orsi Toth nell’Elite 16 di beach volley. L’atleta ha gareggiato nonostante un infortunio alla spalla, affrontando con determinazione la competizione. La coppia italiana si è distinta nel massimo livello del circuito internazionale, regalando un risultato di rilievo nel panorama del beach volley. Beach Zone ha evidenziato questa prestazione come uno dei momenti più significativi della stagione.

Beach Zone accende i riflettori su uno straordinario risultato del beach volley italiano. Valentina Gottardi racconta il grande percorso a Brasilia, dove in coppia con Reka Orsi Toth ha conquistato un incredibile secondo posto nell’Elite 16, il massimo livello del circuito internazionale. Un risultato di altissimo profilo, il secondo miglior piazzamento in carriera dopo la vittoria ad Amburgo, arrivato nel torneo d’esordio stagionale e in condizioni tutt’altro che ideali. Gottardi, infatti, ha dovuto affrontare seri problemi alla spalla, che hanno rallentato la preparazione e reso il recupero ancora incompleto. Nonostante ciò, la coppia azzurra è riuscita a esprimere un livello altissimo, centrando un podio di grande valore.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentina Gottardi da urlo: fantastico 2° posto a Brasilia nonostante l’infortunio alla spalla

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Elite 16: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth chiudono al secondo posto il torneo di Brasilia. Approfondisci qui shorturl.at/ygLAL @Federvolley x.com