Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono tornate in campo e hanno ottenuto due vittorie nella prima giornata del torneo femminile dell’Elite 16 di Brasilia. Le due giocatrici hanno subito mostrato un ottimo livello di gioco, conquistando due successi consecutivi che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti. La competizione prosegue con le atlete che si preparano alla fase successiva del torneo.

Rientro col botto per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che fanno il pieno di vittorie nella prima giornata del torneo femminile dell’ Elite 16 di Brasilia. La coppia italiana, che aveva saltato il primo scorcio di stagione a causa dell’ infortunio alla spalla di Gottardi, ha iniziato la sua avventura battendo in due set le statunitensi AndersonChacon. Nel primo set le azzurre hanno allungato due volte, sono state riprese dalle rivali ( 6-3 e 12-10 ) ma l’accelerazione decisiva arriva nel finale a favore delle italiane che vincono 21-17. Anche la prima parte del secondo set è ad elastico con GottardiOrsi Toth che si portano sul 9-3, poi, una volta riprese, ripartono di slancio per il 13-9 che mette in ginocchio le statunitensi che si arrendono con il punteggio di 21-12.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gottardi/Orsi Toth tornano e fanno subito paura: doppietta vincente a Brasilia!

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