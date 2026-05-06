Dopo quasi due anni, anche la sinistra ha iniziato a commentare pubblicamente sulla riforma degli istituti tecnici proposta dal ministro dell’istruzione. La questione è diventata oggetto di discussione politica, con posizioni critiche e di analisi sulla direzione presa dal sistema scolastico. La riforma, avviata due anni fa, continua a suscitare reazioni e dibattiti tra gli addetti ai lavori e i rappresentanti politici.

Roma, 5 mag – Dopo quasi due anni, anche la sinistra sembra essersi accorta della riforma Valditara sugli istituti tecnici. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Peccato che nel frattempo il tema fosse già stato posto, analizzato e portato in piazza da chi, secondo la vulgata progressista, dovrebbe occuparsi solo di nostalgie, simboli e provocazioni. Mentre il mondo dei collettivi scolastici guardava altrove, Il Primato Nazionale denunciava già nel gennaio 2024 il rischio di una riforma destinata a trasformare tecnici e professionali in un nuovo canale di avviamento al lavoro, più vicino alle esigenze delle imprese che alla formazione integrale dello studente.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Valditara e la scuola-azienda: la sinistra si sveglia con due anni di ritardo

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