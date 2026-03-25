Un ragazzo di 15 anni, arrivato in ritardo e respinto all’ingresso di una scuola in Messico, è tornato armato di un fucile e ha aperto il fuoco, uccidendo due insegnanti. L’episodio è avvenuto a Lázaro Cárdenas, nello stato di Michoacán, e ha provocato una scena di violenza all’interno dell’istituto scolastico. La polizia ha individuato il ragazzo, che si è successivamente arreso.

Respinto all’ingresso, torna armato e fa fuoco. Una scena da incubo, nel cuore di una scuola. A Lázaro Cárdenas, nello stato messicano di Michoacán, un ragazzo di appena 15 anni è tornato davanti ai cancelli dopo essere stato respinto perché in ritardo. Ma non era più lo stesso: aveva con sé un fucile d’assalto calibro 5.56. Pochi minuti dopo, due insegnanti erano a terra senza vita. La dinamica: dal rifiuto all’azione armata. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, il giovane si era presentato a scuola fuori orario e non gli era stato consentito l’ingresso. Un episodio apparentemente ordinario che avrebbe innescato una reazione estrema. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Arriva in ritardo, torna con un fucile e uccide due insegnanti: strage a scuola in Messico

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