Un episodio grave si è verificato in un liceo della provincia di Bergamo, dove una studentessa di 13 anni ha ferito con un coltello una docente di 57 anni. Sul capo della giovane è stata trovata una maglietta con la scritta

Una professoressa di francese di 57 anni, Chiara Mocchi, è in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata accoltellata nei corridoi dell'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel Bergamasco. Secondo prime informazioni, l'autore del ferimento, avvenuto alle 7.45 circa, è uno studente di 13 anni. La donna è stata trasportata d'urgenza con elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul caso indagano i carabinieri. Dopo l'attacco, lo studente è stato bloccato da un altro insegnante e da due collaboratori scolastici che lo hanno immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri. Al momento, l'episodio risulta essere un gesto isolato, senza il coinvolgimento di altre persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Studente di 13 anni accoltella la prof a scuola. Sulla maglietta la scritta "vendetta". Valditara: "Sconvolgente"

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