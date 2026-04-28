Meno Dante e Manzoni oggi via i licei domani | nella scuola di Valditara un sintomo di deminutio

Nelle ultime settimane si sono diffuse notizie riguardanti le prossime indicazioni nazionali per le scuole, ancora in fase di definizione. Si parla di una possibile riduzione del tempo dedicato a Dante e Manzoni, e di cambiamenti che potrebbero riguardare anche i licei nel futuro. La discussione riguarda le modalità di aggiornamento del percorso formativo, mentre le decisioni definitive devono ancora essere ufficializzate.

L’abbozzo delle nuove indicazioni nazionali scolastiche, benché in attesa di formalizzazione, prefigura orientamenti e destinazioni malcerte per il nostro Paese. L’apologia delle nostre radici, dello studio della lingua quale patrimonio da tutelare e della civiltà occidentale quale snodo principale della storia in realtà tradisce la propria fallacia di vuota propaganda: quel che balza all’occhio per esempio in area umanistica è la contrazione notevole dello studio della Commedia di Dante, da tre a due anni, la consigliata sostituzione del capolavoro manzoniano de I Promessi Sposi nel secondo anno con letture alternative, e la prescrizione a dare maggiore attenzione alla lettura dei testi, adombrando poetica degli autori e correnti letterarie.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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